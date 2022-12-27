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Байден ввел режим ЧС в Нью-Йорке из-за снежной бури

Ведомости

Президент США Джо Байден принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за непрекращающейся снежной бури, которая началась 23 декабря. Об этом сообщил Белый дом.

На прошлой неделе на значительную часть США и Канады пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Как сообщает CNN, одним из самых пострадавших штатов оказался Нью-Йорк, в некоторых районах которого в воскресенье за сутки выпало более метра снега.

В результате снежной бури погибли 57 человек в США, в том числе 18 в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк. Полиция города сообщила, что погибших находят «на улицах и в машинах», некоторые погибли во время уборки снега.

Смертельные инциденты также были зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Как отмечает USA Today, на конец текущей недели в штате Нью-Йорк прогнозируется потепление, однако Буффало и окрестности могут столкнуться с усилением снегопада. В целом около 60% жителей США получили оповещение об ухудшении погодных условий с разной интенсивностью. Во многих регионах температура опустилась существенно ниже средних значений для этого времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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