Байден ввел режим ЧС в Нью-Йорке из-за снежной бури
Президент США Джо Байден принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за непрекращающейся снежной бури, которая началась 23 декабря. Об этом сообщил Белый дом.
На прошлой неделе на значительную часть США и Канады пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Как сообщает CNN, одним из самых пострадавших штатов оказался Нью-Йорк, в некоторых районах которого в воскресенье за сутки выпало более метра снега.
В результате снежной бури погибли 57 человек в США, в том числе 18 в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк. Полиция города сообщила, что погибших находят «на улицах и в машинах», некоторые погибли во время уборки снега.
Смертельные инциденты также были зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
Как отмечает USA Today, на конец текущей недели в штате Нью-Йорк прогнозируется потепление, однако Буффало и окрестности могут столкнуться с усилением снегопада. В целом около 60% жителей США получили оповещение об ухудшении погодных условий с разной интенсивностью. Во многих регионах температура опустилась существенно ниже средних значений для этого времени.