В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву
В Москве состоялась церемония открытия памятника Герою России, экс-главе МЧС Евгению Зиничеву, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу принял участие в церемонии.
Скульптура была установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенного напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.
«Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева на посту Министра МЧС, показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов, отобразить «не кабинетный» стиль руководства, стремление Зиничева досконально разбираться во всех вопросах порученного ему направления работы», — говорится в сообщении.
Мосгордума поддержала предложение установить памятник Зиничеву в декабре 2021 г. Сообщалось, что средства в размере 20 млн руб. на возведение памятника выделит Российское военно-историческое общество.
Зиничев, занимавший пост министра с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября 2021 г. его похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.