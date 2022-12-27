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В Воронежской области запретили использование фейерверков в граничащих с ЛНР районах

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Власти Воронежской области запретили использование фейерверков в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах, которые граничат с Луганской народной республикой (ЛНР). При этом под запрет не попадают бенгальские огни и хлопушки. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Ограничение для организаций и граждан на использование пиротехнических изделий будет действовать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня», — сказано в сообщении.

Решение было принято на заседании оперштаба региона. Уточняется, что запрет будет действовать до тех пор, пока в регионе действует средний уровень реагирования, который был введен президентом России Владимиром Путиным 19 октября.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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