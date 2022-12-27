В Воронежской области запретили использование фейерверков в граничащих с ЛНР районах
Власти Воронежской области запретили использование фейерверков в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах, которые граничат с Луганской народной республикой (ЛНР). При этом под запрет не попадают бенгальские огни и хлопушки. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«Ограничение для организаций и граждан на использование пиротехнических изделий будет действовать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня», — сказано в сообщении.
Решение было принято на заседании оперштаба региона. Уточняется, что запрет будет действовать до тех пор, пока в регионе действует средний уровень реагирования, который был введен президентом России Владимиром Путиным 19 октября.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.