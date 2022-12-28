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На Урале мужчина получил пожизненный срок за убийство женщины и ее детей

Ведомости

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 39-летнего жителя Кировграда Виталия Насритдинова за убийство женщины и ее двоих малолетних сыновей-близнецов, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в Telegram-канале.

Отмечается, что преступник ранее уже был судим. В отношении него в 2018 г. был установлен административный надзор, включая запрет на пребывание вне места жительства в ночное время. Однако ночью 22 сентября 2021 г. он находился в квартире своей знакомой, где выпивал, установило следствие.

По данным прокуратуры, во время ссоры Насритдинов нанес своей знакомой не менее девяти ударов по голове и туловищу, затем сдавил руками шею, пока женщина не потеряла сознание. Решив, что она умерла, осужденный зашел в комнату, где были дети. Он нанес не менее 24 ударов в грудь и шею сначала одному, а затем не менее двух ударов в руку и шею другому ребенку. Они скончались на месте.

Обнаружив, что пострадавшая жива, осужденный переместил её в ванную комнату, где изнасиловал, после чего нанес ей ножом не менее восьми ударов в область туловища, а затем, сдавив руками шею, задушил. Из квартиры убитой он похитил ювелирные украшения и смартфон, а затем поджег диван. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в результате пожара было уничтожено имущество на сумму свыше 460 000 руб.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что Насритдинов будет отбывать наказание в колонии особого режима. Он также должен выплатить родственникам потерпевших компенсацию морального вреда в размере 12 млн руб., 460 000 руб. в качестве возмещения ущерба и 109 000 руб. – расходов на погребение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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