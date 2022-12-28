На Урале мужчина получил пожизненный срок за убийство женщины и ее детей
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 39-летнего жителя Кировграда Виталия Насритдинова за убийство женщины и ее двоих малолетних сыновей-близнецов, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в Telegram-канале.
Отмечается, что преступник ранее уже был судим. В отношении него в 2018 г. был установлен административный надзор, включая запрет на пребывание вне места жительства в ночное время. Однако ночью 22 сентября 2021 г. он находился в квартире своей знакомой, где выпивал, установило следствие.
По данным прокуратуры, во время ссоры Насритдинов нанес своей знакомой не менее девяти ударов по голове и туловищу, затем сдавил руками шею, пока женщина не потеряла сознание. Решив, что она умерла, осужденный зашел в комнату, где были дети. Он нанес не менее 24 ударов в грудь и шею сначала одному, а затем не менее двух ударов в руку и шею другому ребенку. Они скончались на месте.
Обнаружив, что пострадавшая жива, осужденный переместил её в ванную комнату, где изнасиловал, после чего нанес ей ножом не менее восьми ударов в область туловища, а затем, сдавив руками шею, задушил. Из квартиры убитой он похитил ювелирные украшения и смартфон, а затем поджег диван. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в результате пожара было уничтожено имущество на сумму свыше 460 000 руб.
В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что Насритдинов будет отбывать наказание в колонии особого режима. Он также должен выплатить родственникам потерпевших компенсацию морального вреда в размере 12 млн руб., 460 000 руб. в качестве возмещения ущерба и 109 000 руб. – расходов на погребение.