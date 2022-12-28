На Урале мужчина получил пожизненный срок за убийство женщины и ее детей

По данным прокуратуры, во время ссоры Насритдинов нанес своей знакомой не менее девяти ударов по голове и туловищу, затем сдавил руками шею, пока женщина не потеряла сознание. Решив, что она умерла, осужденный зашел в комнату, где были дети. Он нанес не менее 24 ударов в грудь и шею сначала одному, а затем не менее двух ударов в руку и шею другому ребенку. Они скончались на месте.