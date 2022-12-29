Россияне стали заранее планировать новогодние поездки

По данным аналитиков, самыми предусмотрительными оказались жители города Оха на острове Сахалин, которые стали бронировать отели и билеты за 74 дня до Нового года – в середине октября. Для сравнения: в прошлом году жители начинали готовиться в среднем за 30 дней до праздника. В пятерку лидеров по ранним бронированиям также вошли Новокузнецк (70 дней), Братск и Кемерово (по 68 дней), а также Калуга (66 дней).