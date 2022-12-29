Россияне стали заранее планировать новогодние поездки
Россияне стали заранее планировать отдых на новогодние праздники, на это указывают даты бронирований. В этом году они забронировали отели и билеты на новогодние каникулы на 19 дней раньше, чем в прошлом, сообщили в пресс-службе сервиса по планированию поездок «Яндекс Путешествия».
В 2022 г. в среднем россияне стали готовиться к Новому году в начале ноября (за 54 дня до праздника), а в 2021 г. — в конце ноября (за 35 дней). Это указывает на увеличение горизонта планирования у жителей городов, данные по которым проанализировал сервис.
По данным аналитиков, самыми предусмотрительными оказались жители города Оха на острове Сахалин, которые стали бронировать отели и билеты за 74 дня до Нового года – в середине октября. Для сравнения: в прошлом году жители начинали готовиться в среднем за 30 дней до праздника. В пятерку лидеров по ранним бронированиям также вошли Новокузнецк (70 дней), Братск и Кемерово (по 68 дней), а также Калуга (66 дней).
Москвичи и петербуржцы приступили к планированию праздников за 54 и 53 дня соответственно. Лидером среди городов-миллионников по ранним бронированиям стал Омск, жители которого задумались о новогодних каникулах за 61 день.