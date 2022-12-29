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Общество

Россияне стали заранее планировать новогодние поездки

Ведомости

Россияне стали заранее планировать отдых на новогодние праздники, на это указывают даты бронирований. В этом году они забронировали отели и билеты на новогодние каникулы на 19 дней раньше, чем в прошлом, сообщили в пресс-службе сервиса по планированию поездок «Яндекс Путешествия».

В 2022 г. в среднем россияне стали готовиться к Новому году в начале ноября (за 54 дня до праздника), а в 2021 г. — в конце ноября (за 35 дней). Это указывает на увеличение горизонта планирования у жителей городов, данные по которым проанализировал сервис. 

По данным аналитиков, самыми предусмотрительными оказались жители города Оха на острове Сахалин, которые стали бронировать отели и билеты за 74 дня до Нового года – в середине октября. Для сравнения: в прошлом году жители начинали готовиться в среднем за 30 дней до праздника. В пятерку лидеров по ранним бронированиям также вошли Новокузнецк (70 дней), Братск и Кемерово (по 68 дней), а также Калуга (66 дней).

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Москвичи и петербуржцы приступили к планированию праздников за 54 и 53 дня соответственно. Лидером среди городов-миллионников по ранним бронированиям стал Омск, жители которого задумались о новогодних каникулах за 61 день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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