В Москве и Петербурге ожидается рекордно теплое 1 января
1 января 2023 г. может стать самым теплым первым днем нового года в Москве и Санкт-Петербурге за всю историю метеорологических наблюдений, воздух прогреется до 4-5 градусов выше нуля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«1 января 1973 г. был зафиксирован рекорд температуры воздуха в Москве. Он составлял плюс 4,2 градуса. В 2023 г. показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по области — даже до плюс 6 градусов», — рассказал он.
В Санкт-Петербурге температурный рекорд был поставлен в 2017 г., тогда воздух прогрелся до 4,5 градуса. «Вероятность того, что температура 1 января 2023 г. приблизится или превзойдет этот рекорд, очень большая», — сказал он. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Петербурге может превысить 4 градуса.
Накануне, 28 декабря, Вильфанд также отмечал, что на всей европейской части России температура будет выше климатической нормы, а в азиатской — около нормы, за исключением Красноярского края, где температура будет выше обычного.
Это связано с тем, что с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки будут приходит теплые воздушные массы.