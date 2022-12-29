В Москве и Петербурге ожидается рекордно теплое 1 января

«1 января 1973 г. был зафиксирован рекорд температуры воздуха в Москве. Он составлял плюс 4,2 градуса. В 2023 г. показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по области — даже до плюс 6 градусов», — рассказал он.