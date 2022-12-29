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В Москве и Петербурге ожидается рекордно теплое 1 января

Ведомости

1 января 2023 г. может стать самым теплым первым днем нового года в Москве и Санкт-Петербурге за всю историю метеорологических наблюдений, воздух прогреется до 4-5 градусов выше нуля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«1 января 1973 г. был зафиксирован рекорд температуры воздуха в Москве. Он составлял плюс 4,2 градуса. В 2023 г. показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по области — даже до плюс 6 градусов», — рассказал он.

В Санкт-Петербурге температурный рекорд был поставлен в 2017 г., тогда воздух прогрелся до 4,5 градуса. «Вероятность того, что температура 1 января 2023 г. приблизится или превзойдет этот рекорд, очень большая», — сказал он. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Петербурге может превысить 4 градуса.

Накануне, 28 декабря, Вильфанд также отмечал, что на всей европейской части России температура будет выше климатической нормы, а в азиатской — около нормы, за исключением Красноярского края, где температура будет выше обычного.

Это связано с тем, что с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки будут приходит теплые воздушные массы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных