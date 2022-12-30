Газета
Общество

В ФТС сообщили об автомобильной очереди на границе с Грузией

Ведомости

На КПП «Верхний Ларс» при выезде из России в Грузию образовалась большая автомобильная очередь из-за увеличившегося потока грузовиков перед праздниками. Об этом сообщил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов в разговоре с «РИА Новости».

«Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. Верхний Ларс, конечно, один из проблемных. <...> На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь», — сказал он.

По данным ФТС, за последний год объем товаров, которые проходят через КПП «Верхний Ларс», значительно увеличился. В частности, за декабрь было вывезено из России около 257 000 товаров, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Давыдов уточнил, что каждый день из России через этот пункт пропуска выезжает более 600 грузовиков.

По его словам, таможня и пограничники делают все возможное, чтобы ускорить процесс перехода через границу. «У таможни в Верхнем Ларсе усилены смены, инспекционно-досмотровые комплексы работают», — заключил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных