В ФТС сообщили об автомобильной очереди на границе с Грузией

По данным ФТС, за последний год объем товаров, которые проходят через КПП «Верхний Ларс», значительно увеличился. В частности, за декабрь было вывезено из России около 257 000 товаров, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Давыдов уточнил, что каждый день из России через этот пункт пропуска выезжает более 600 грузовиков.