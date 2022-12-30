В ФТС сообщили об автомобильной очереди на границе с Грузией
На КПП «Верхний Ларс» при выезде из России в Грузию образовалась большая автомобильная очередь из-за увеличившегося потока грузовиков перед праздниками. Об этом сообщил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов в разговоре с «РИА Новости».
«Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. Верхний Ларс, конечно, один из проблемных. <...> На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь», — сказал он.
По данным ФТС, за последний год объем товаров, которые проходят через КПП «Верхний Ларс», значительно увеличился. В частности, за декабрь было вывезено из России около 257 000 товаров, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Давыдов уточнил, что каждый день из России через этот пункт пропуска выезжает более 600 грузовиков.
По его словам, таможня и пограничники делают все возможное, чтобы ускорить процесс перехода через границу. «У таможни в Верхнем Ларсе усилены смены, инспекционно-досмотровые комплексы работают», — заключил он.