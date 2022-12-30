«РИА Новости»: полиция проверит Парфенова из-за «неуведомления об израильском гражданстве»
Российская полиция начала проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова из-за того, что он не уведомил МВД о получении гражданства Израиля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Парфенов получил второе гражданство еще в 2017 г., но не уведомил о нем в положенный срок. Согласно законодательству, на это дается 60 дней. Сейчас Парфенов находится в Грузии.
По факту неуведомления о двойном гражданстве может быть возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет штраф до 200 000 руб. либо обязательные работы на срок до 400 часов.