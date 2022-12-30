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«РИА Новости»: полиция проверит Парфенова из-за «неуведомления об израильском гражданстве»

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Российская полиция начала проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова из-за того, что он не уведомил МВД о получении гражданства Израиля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Парфенов получил второе гражданство еще в 2017 г., но не уведомил о нем в положенный срок. Согласно законодательству, на это дается 60 дней. Сейчас Парфенов находится в Грузии.

По факту неуведомления о двойном гражданстве может быть возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет штраф до 200 000 руб. либо обязательные работы на срок до 400 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных