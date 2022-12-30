В Москве возбудили дело после падения сосульки на генерала МЧС
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело после падения наледи на генерала-лейтенанта, главу департамента оперативного управления МЧС Анатолия Елизарова. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет штраф до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет.
Инцидент произошел днем 28 декабря на ул. Инициативная в районе Фили — Давыдково в Западном административном округе. Лед упал с нежилого здания на мужчину, который был госпитализирован.
Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавшим оказался Елизаров. Он был прооперирован, сейчас находится в сознании. По данным Telegram-канала Baza, Елизаров получил сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и повреждение шейного отдела позвоночника.