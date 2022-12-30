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В Москве возбудили дело после падения сосульки на генерала МЧС

Ведомости

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело после падения наледи на генерала-лейтенанта, главу департамента оперативного управления МЧС Анатолия Елизарова. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. 

Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет штраф до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет. 

Инцидент произошел днем 28 декабря на ул. Инициативная в районе Фили — Давыдково в Западном административном округе. Лед упал с нежилого здания на мужчину, который был госпитализирован. 

Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавшим оказался Елизаров. Он был прооперирован, сейчас находится в сознании. По данным Telegram-канала Baza, Елизаров получил сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и повреждение шейного отдела позвоночника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных