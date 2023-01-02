В результате ДТП в Кемеровской области погибли пять человек
Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего на дороге «Обход города Кемерово» в Кемеровской области сегодня днем, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком «мерседес-бенц актрос». В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 4 пассажира автомобиля «Лада», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте аварии работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов, полицейские намерены установить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
В МВД также напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность при вождении в плохую погоду, в частности, речь идет о соблюдении скоростного режима и отказе от опасных маневров, особенно от выезда на «встречку».
Другое крупное ДТП произошло в Кемеровской области 29 декабря 2022 г. Тогда в результате столкновения внедорожника и двух грузовиков на 198-м км федеральной автодороги Р-255 также погибли пять человек.