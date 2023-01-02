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Общество

В результате ДТП в Кемеровской области погибли пять человек

Ведомости

Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего на дороге «Обход города Кемерово» в Кемеровской области сегодня днем, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком «мерседес-бенц актрос». В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 4 пассажира автомобиля «Лада», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте аварии работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов, полицейские намерены установить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

В МВД также напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность при вождении в плохую погоду, в частности, речь идет о соблюдении скоростного режима и отказе от опасных маневров, особенно от выезда на «встречку».

Другое крупное ДТП произошло в Кемеровской области 29 декабря 2022 г. Тогда в результате столкновения внедорожника и двух грузовиков на 198-м км федеральной автодороги Р-255 также погибли пять человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных