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В Кремле осудили беспорядки в Бразилии

Ведомости

В Кремле осудили начавшиеся 8 января беспорядки в Бразилии и выразили поддержку новому президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановления порядка в стране и законности», — сказал он.

Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин поздравлял Лулу да Силву с победой на выборах, и подчеркнул, что в Кремле высоко ценят усилия бразильского президента по развитию двусторонних отношений.

В МИД РФ также осудили беспорядки в бразильской столице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула «недопустимость попыток нарушения конституционного строя». Кроме того, в российском ведомстве выразили поддержку президенту страны и заявили о важности сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии.

Протесты в Бразилии начались 8 января на фоне недовольства результатами президентских выборов. 31 октября бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. 1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента.

В ходе протестов сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января. Помимо этого губернатор столичного федерального округа Бразилии Ибанейс Роша был временно отстранен от руководства регионом за «бездействие», поскольку проведение предполагаемых демонстраций «было общеизвестным фактом». Его также подозревают в попытке устроить государственный переворот.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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