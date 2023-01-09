В Кремле осудили беспорядки в Бразилии

В ходе протестов сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января. Помимо этого губернатор столичного федерального округа Бразилии Ибанейс Роша был временно отстранен от руководства регионом за «бездействие», поскольку проведение предполагаемых демонстраций «было общеизвестным фактом». Его также подозревают в попытке устроить государственный переворот.