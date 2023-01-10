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В Ненецком АО объявлен день траура после крушения Ан-2

Ведомости

В Ненецком АО 10 января объявлено днем траура после крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

«В память о погибших сегодняшний день [10 января] в Ненецком автономном округе объявляю днем траура», — написал он. Бездудный добавил, что власти региона окажут помощь семьям погибших.

Накануне, 9 января, Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку примерно в 10 км от поселка Каратайка. В МЧС сообщили, что на борту находились 10 человек и 2 члена экипажа.

Позже Бездудный сообщил, что в результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир. Остальных пострадавших доставили в амбулаторию Каратайки. Как только погода улучшится, два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями вылетят из Нарьян-Мара в Каратайку, добавил он. 10 января в пресс-службе главы Ненецкого АО рассказали, что вертолеты вылетели в поселок, передает ТАСС.

После крушения Ан-2 СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по данной статье составляет до 7 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных