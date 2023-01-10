В Ненецком АО объявлен день траура после крушения Ан-2
В Ненецком АО 10 января объявлено днем траура после крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.
«В память о погибших сегодняшний день [10 января] в Ненецком автономном округе объявляю днем траура», — написал он. Бездудный добавил, что власти региона окажут помощь семьям погибших.
Накануне, 9 января, Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку примерно в 10 км от поселка Каратайка. В МЧС сообщили, что на борту находились 10 человек и 2 члена экипажа.
Позже Бездудный сообщил, что в результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир. Остальных пострадавших доставили в амбулаторию Каратайки. Как только погода улучшится, два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями вылетят из Нарьян-Мара в Каратайку, добавил он. 10 января в пресс-службе главы Ненецкого АО рассказали, что вертолеты вылетели в поселок, передает ТАСС.
После крушения Ан-2 СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по данной статье составляет до 7 лет лишения свободы.