В Ненецком АО объявлен день траура после крушения Ан-2

Позже Бездудный сообщил, что в результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир. Остальных пострадавших доставили в амбулаторию Каратайки. Как только погода улучшится, два вертолета Ми-8 с медиками и спасателями вылетят из Нарьян-Мара в Каратайку, добавил он. 10 января в пресс-службе главы Ненецкого АО рассказали, что вертолеты вылетели в поселок, передает ТАСС.