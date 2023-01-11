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Общество

Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков детям

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проголосовать по вопросу введения запрета на продажу энергетических напитков детям на федеральном уровне. Опрос опубликован в его Telegram-канале.

«Много обращений поступает о вреде энергетиков. <...> Считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне?» — сказано в сообщении

Володин подчеркнул, что сейчас несовершеннолетние могут купить энергетики в 28 регионах России. «Вопрос находится в полномочиях субъектов РФ», — написал он. 

К 10:40 мск в опросе приняли участие более 86 000 человек. За введение запрета выступили 90% опрошенных, против — 6%. Остальные проголосовали за вариант «Все равно».

9 января депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — за правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним. Помимо этого, предлагается запретить продажу энергетиков на территории молодежных и медицинских учреждений. В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных