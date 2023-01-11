Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков детям

9 января депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — за правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним. Помимо этого, предлагается запретить продажу энергетиков на территории молодежных и медицинских учреждений. В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 сентября.