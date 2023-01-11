Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков детям
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проголосовать по вопросу введения запрета на продажу энергетических напитков детям на федеральном уровне. Опрос опубликован в его Telegram-канале.
«Много обращений поступает о вреде энергетиков. <...> Считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне?» — сказано в сообщении
Володин подчеркнул, что сейчас несовершеннолетние могут купить энергетики в 28 регионах России. «Вопрос находится в полномочиях субъектов РФ», — написал он.
К 10:40 мск в опросе приняли участие более 86 000 человек. За введение запрета выступили 90% опрошенных, против — 6%. Остальные проголосовали за вариант «Все равно».
9 января депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — за правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним. Помимо этого, предлагается запретить продажу энергетиков на территории молодежных и медицинских учреждений. В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 сентября.