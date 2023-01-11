Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов
Советский и украинский актер Михаил Дроботов, наиболее известный по роли в сериале «Ликвидация», скончался, сообщила актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко. Актеру было 65 лет.
«Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить», — написала Ященко в соцсетях.
Дроботов родился в 1958 г. Он окончил Харьковский государственный университет искусств (ХГУИ) им. И.П.Котляревского, стал актером Одесского русского драматического театра им. Иванова. Заслуженный артист Украины (2013 г). Дроботов снимался в таких сериалах, как «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви» и др.