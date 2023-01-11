Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов

Дроботов родился в 1958 г. Он окончил Харьковский государственный университет искусств (ХГУИ) им. И.П.Котляревского, стал актером Одесского русского драматического театра им. Иванова. Заслуженный артист Украины (2013 г). Дроботов снимался в таких сериалах, как «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви» и др.