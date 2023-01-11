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В Москве ожидается потепление до нуля градусов к 15 января

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В Москве ожидается потепление до нуля градусов к воскресенью, 15 января, передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую

«Температура с каждым днем будет расти и будет становиться все теплее. К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15 числу [января]», — отметила она

Говоря о прогнозе на среду, 11 января, Котилевская сообщила, что в столице будет облачно, небольшой снег. Максимальная температура — от минус 7 до минус 9 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее сообщил, что со вторника, 10 января, в Москве и Московской области начнут отступать морозы. До 10 января здесь действовал оранжевый уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных