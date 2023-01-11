В Москве ожидается потепление до нуля градусов к 15 января
В Москве ожидается потепление до нуля градусов к воскресенью, 15 января, передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую
«Температура с каждым днем будет расти и будет становиться все теплее. К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15 числу [января]», — отметила она
Говоря о прогнозе на среду, 11 января, Котилевская сообщила, что в столице будет облачно, небольшой снег. Максимальная температура — от минус 7 до минус 9 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее сообщил, что со вторника, 10 января, в Москве и Московской области начнут отступать морозы. До 10 января здесь действовал оранжевый уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.