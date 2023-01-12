Умер британский гитарист Джефф Бек

Бек родился в 1944 г. в Лондоне. Он оказал серьезное влияние на развитие хеви-металла и джаз-рока. Бек был восьмикратным обладателем премии «Грэмми», его также два раза включали в Зал славы рок-н-ролла — когда он был в составе группы Yardbirds, в которую пришел в 1965 г., и в составе его собственной группы The Jeff Back Group, основанной в 1967 г.