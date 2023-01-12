Умер британский гитарист Джефф Бек
10 января скончался британский музыкант Джефф Бек, ему было 78 лет. Сообщение о смерти опубликовано на сайте музыканта 11 января.
«После внезапного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно скончался. Его семья просит уединения, пока они переживают эту огромную потерю», — сказано в сообщении.
Бек родился в 1944 г. в Лондоне. Он оказал серьезное влияние на развитие хеви-металла и джаз-рока. Бек был восьмикратным обладателем премии «Грэмми», его также два раза включали в Зал славы рок-н-ролла — когда он был в составе группы Yardbirds, в которую пришел в 1965 г., и в составе его собственной группы The Jeff Back Group, основанной в 1967 г.
Бек сотрудничал с Джоном Бон Джови, Кейтом Бушем и Роджером Уотерсом, Келли Кларксон и Джонни Деппом. С последним он создал альбом «18», который вышел в 2022 г. и стал последним альбомом Бека.