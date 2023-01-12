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Умер британский гитарист Джефф Бек

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10 января скончался британский музыкант Джефф Бек, ему было 78 лет. Сообщение о смерти опубликовано на сайте музыканта 11 января. 

«После внезапного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно скончался. Его семья просит уединения, пока они переживают эту огромную потерю», — сказано в сообщении. 

Бек родился в 1944 г. в Лондоне. Он оказал серьезное влияние на развитие хеви-металла и джаз-рока. Бек был восьмикратным обладателем премии «Грэмми», его также два раза включали в Зал славы рок-н-ролла — когда он был в составе группы Yardbirds, в которую пришел в 1965 г., и в составе его собственной группы The Jeff Back Group, основанной в 1967 г. 

Бек сотрудничал с Джоном Бон Джови, Кейтом Бушем и Роджером Уотерсом, Келли Кларксон и Джонни Деппом. С последним он создал альбом «18», который вышел в 2022 г. и стал последним альбомом Бека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных