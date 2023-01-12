РБК: СК завел дело против менеджеров Azur Air

Уточняется, что Костылев получил путевки в Турцию, «стоимость которых была занижена на 4,7 млн руб. в сравнении с рыночными ценами». По информации источника, знакомого с ходом дела, путевки были оформлены через связанную с Azur Air компанию «Анекс туризм». В состав путевки входил перелет бизнес-классом в июле 2021 г., проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит председателю набсовета Azur Air Серхату Кочкару, уточнил источник.