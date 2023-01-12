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РБК: СК завел дело против менеджеров Azur Air

Ведомости

В отношении менеджеров крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в СК.

«Против неустановленных лиц из руководства Azur Air расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки) Уголовного кодекса», — сказал собеседник издания. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, предусматривает штраф в размере, в 70-90 раз превышающем сумму взятки, либо лишением свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, взятку получил бывший начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев, который уволился из ведомства весной 2022 г. Менеджмент Azur Air таким образом хотел повлиять на результаты проверки летной компании, в ходе которой был выявлен ряд нарушений.

Уточняется, что Костылев получил путевки в Турцию, «стоимость которых была занижена на 4,7 млн руб. в сравнении с рыночными ценами». По информации источника, знакомого с ходом дела, путевки были оформлены через связанную с Azur Air компанию «Анекс туризм». В состав путевки входил перелет бизнес-классом в июле 2021 г., проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит председателю набсовета Azur Air Серхату Кочкару, уточнил источник.

Согласно данным СПАРК, «Анекс туризм» принадлежит Асеку Ешпулатову, а авиакомпания Azur Air — Анне и Людмиле Фукаловым. Раньше совладельцами компании также были Наталья и Рустем Кочкар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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