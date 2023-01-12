Росздравнадзор сообщил о полугодовом запасе детского ибупрофена
В России достаточно детского ибупрофена в форме суспензии для приема внутрь. Запасов препарата хватит более чем на полгода. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора, передает ТАСС.
«В настоящее время остатки препарата обеспечивает более чем полугодовую потребность. Производство и поставки продолжаются», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в 2022 г. в оборот в России было введено более 17,5 млн упаковок ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии. Этот показатель превысил цифры 2021 г., уточнили в пресс-службе.
Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов писали о перебоях с поставками детских свечей с ибупрофеном в Москве. Данный препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).
Нехватку препарата также подтвердил главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Он пояснил, что ибупрофен в суппозиториях (свечах) используют дети разных возрастов, в том числе с ограниченными возможностями. Лекарство применяется в тех случаях, когда ребенок не готов принимать препарат перорально из-за тошноты или особенностей характера, добавил Тимаков.