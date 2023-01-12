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Общество

Росздравнадзор сообщил о полугодовом запасе детского ибупрофена

Ведомости

В России достаточно детского ибупрофена в форме суспензии для приема внутрь. Запасов препарата хватит более чем на полгода. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора, передает ТАСС.

«В настоящее время остатки препарата обеспечивает более чем полугодовую потребность. Производство и поставки продолжаются», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в 2022 г. в оборот в России было введено более 17,5 млн упаковок ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии. Этот показатель превысил цифры 2021 г., уточнили в пресс-службе.

Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов писали о перебоях с поставками детских свечей с ибупрофеном в Москве. Данный препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).    

Нехватку препарата также подтвердил главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Он пояснил, что ибупрофен в суппозиториях (свечах) используют дети разных возрастов, в том числе с ограниченными возможностями. Лекарство применяется в тех случаях, когда ребенок не готов принимать препарат перорально из-за тошноты или особенностей характера, добавил Тимаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных