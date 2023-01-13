Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП
В Карелии в результате автокатастрофы погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Об этом сообщили на сайте Российской федерации прыжков в воду.
«Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем», — сказал ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
По сообщениям ГИБДД Карелии, смертельная авария произошла 12 января на трассе «Сортавала». На участке в Лахденпохском районе столкнулись легковые автомобили Mitsubishi и Volkswagen, в результате чего погибли два человека, двое госпитализированы. Прокуратура взяла на контроль работу по установлению обстоятельств случившегося.
Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 г. и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки. Девушка была первой и единственной российской хай-дайвершей, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.