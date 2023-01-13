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Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП

Ведомости

В Карелии в результате автокатастрофы погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Об этом сообщили на сайте Российской федерации прыжков в воду. 

«Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем», — сказал ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

По сообщениям ГИБДД Карелии, смертельная авария произошла 12 января на трассе «Сортавала». На участке в Лахденпохском районе столкнулись легковые автомобили Mitsubishi и Volkswagen, в результате чего погибли два человека, двое госпитализированы. Прокуратура взяла на контроль работу по установлению обстоятельств случившегося.

Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 г. и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки. Девушка была первой и единственной российской хай-дайвершей, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных