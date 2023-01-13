Ходорковского оштрафовали на 300 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

Ходорковский был осужден в 2005 г. Суд признал его виновными в мошенничестве, растрате и уходе от налогов и приговорил к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет лишения свободы. В 2010 г. Ходорковского признали виновным в хищении нефти и легализации денег и приговорили к 14 годам лишения свободы. В 2013 г. президент РФ Владимир Путин помиловал его, после чего Ходорковский уехал из России.