В России суды смогут разрывать договоры задним числом

В Верховном суде отметили, что судебным решением можно изменить обязательства сторон на будущее. Однако до его вступления в силу ответственность за нарушение обязательств сохраняется, а значит, сторона, которая нарушила условия договора, оказывается в менее выгодном положении и обязана выплатить неустойку за период с момента изменения обстоятельств до вступления в силу решения суда.