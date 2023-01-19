В России суды смогут разрывать договоры задним числом
Минюст подготовил поправки в Гражданский кодекс, согласно которым суды при расторжении или изменении договоров по причине изменившихся обстоятельств смогут определять дату, с которой обязательства сторон будут считаться прекращенными или изменившимися. Инициатива была рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 16 января, узнал РБК со ссылкой на документ.
В пресс-службе Минюста сообщили, что 16 января законопроект был одобрен. После этого инициатива должна быть рассмотрена на заседании правительства, а затем — направлена в Госдуму.
Как отмечает РБК, сейчас для изменения или прекращения обязательств сторон необходимо заключить новое соглашения. Если же такой вопрос решается в суде, то договор пересматривается или расторгается только после вступления в силу решения суда.
В пояснительной записке говорится, что данная инициатива направлена на защиту лиц и компаний, которые не исполнили прописанные в договоре обязательства из-за существенного изменения обстоятельств, пишет РБК. Необходимость инициатива в Минюсте объяснили в том числе новыми условиями, в частности, санкциями и логистическими проблемами.
В качестве примера министерство приводит случай, когда в договоре двух российских компаний было обязательство установить оборудование, что не было выполнено, поскольку контрагент — иностранная организация — отказался его поставить. Стороны не смогли договориться и изменить условия договора и обратились в суд.
В Верховном суде отметили, что судебным решением можно изменить обязательства сторон на будущее. Однако до его вступления в силу ответственность за нарушение обязательств сохраняется, а значит, сторона, которая нарушила условия договора, оказывается в менее выгодном положении и обязана выплатить неустойку за период с момента изменения обстоятельств до вступления в силу решения суда.
Партнер практики коммерческих споров МЭФ LEGAL Римма Малинская в разговоре с РБК отметила, что данная норма явно разрабатывается для компаний, пострадавших или подпавших под действие санкций. Она также допустила, что инициативой может в будущем злоупотреблять нарушившая обязательства сторона, которая не станет торопиться с разрешением спорной ситуации, понимая, что суд может расторгнуть договор задним числом и освободить компанию от ответственности.