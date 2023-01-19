В России могут запретить сброс бытовых отходов в канализацию

В письме организация отмечает рост числа случаев по всей России засорения канализации пищевыми отходами, ватными палочками, втулками, средствами гигиены и др. Так, из коллекторов и колодцев Липецка в прошлом году извлекли, например, свыше 100 т мусора, а диспетчерские службы города каждый год получают более 5000 обращений о забившейся канализации. В Тюмени в 2022 г. на очистные сооружения канализации попало около 1000 т мусора. Возникающие из-за бытовых отходов засоры канализации ведут к дополнительным издержкам, добавили в РЭО.