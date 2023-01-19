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Общество

В России могут запретить сброс бытовых отходов в канализацию

Ведомости

Российский экологический оператор (РЭО) направил письмо в Минстрой, в котором предложил разработать меры по предотвращению сброса бытовых отходов в канализацию, а также предусмотреть ответственность за последствия таких действий, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В письме организация отмечает рост числа случаев по всей России засорения канализации пищевыми отходами, ватными палочками, втулками, средствами гигиены и др. Так, из коллекторов и колодцев Липецка в прошлом году извлекли, например, свыше 100 т мусора, а диспетчерские службы города каждый год получают более 5000 обращений о забившейся канализации. В Тюмени в 2022 г. на очистные сооружения канализации попало около 1000 т мусора. Возникающие из-за бытовых отходов засоры канализации ведут к дополнительным издержкам, добавили в РЭО.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что введение законодательного запрета может быть эффективно лишь отчасти, при этом председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ обратил внимание на то, что на одном стояке в многоквартирном доме находится несколько квартир, а значит, однозначно определить виновника практически невозможно.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что сначала необходимо знакомить жильцов под роспись с инструкцией по правильному использованию жилища, а уже потом устанавливать гражданскую ответственность за нарушение тех пунктов, исполнение которых можно контролировать. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов также считает, что проблема засоров связана в первую очередь с неинформированностью населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных