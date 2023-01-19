Глава ФОМС анонсировал выдачу полисов ОМС жителям новых регионов
Выдача полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям новых регионов России может начаться с середины февраля, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, пишут «РИА Новости».
«На новых территориях системы ОМС пока нет вообще в принципе. Мы только еще открываем там территориальные фонды… Мы уже создали наши территориальные подразделения в тех субъектах (новых – ред. "РИА Новости") и планируем с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов», – сообщил он.
По словам Баланина, «в полном объеме» система ОМС начнет функционировать со следующего года. Председатель ФОМС добавил, что сейчас жители новых регионов страны могут получать медицинскую помощь «в любом субъекте Российской Федерации в полном объеме в соответствии с программой госгарантий и в любой федеральной организации».
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
В декабре глава государства на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.