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Глава ФОМС анонсировал выдачу полисов ОМС жителям новых регионов

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Выдача полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям новых регионов России может начаться с середины февраля, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, пишут «РИА Новости».

«На новых территориях системы ОМС пока нет вообще в принципе. Мы только еще открываем там территориальные фонды… Мы уже создали наши территориальные подразделения в тех субъектах (новых – ред. "РИА Новости") и планируем с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов», – сообщил он.

По словам Баланина, «в полном объеме» система ОМС начнет функционировать со следующего года. Председатель ФОМС добавил, что сейчас жители новых регионов страны могут получать медицинскую помощь «в любом субъекте Российской Федерации в полном объеме в соответствии с программой госгарантий и в любой федеральной организации».

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

В декабре глава государства на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

Ранее по теме: Электронный полис ОМС теперь можно оформить на «Госуслугах»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных