Двое граждан Швеции получили тюремные сроки по делу о шпионаже в пользу России
Суд в Швеции приговорил двух подданных страны к тюремному заключению за шпионаж в пользу России, сообщила газета Aftonbladet.
Первый мужчина получил пожизненный срок, второй – 9,8 года лишения свободы. Речь идет о двух братьях, Пеймане и Паяме Киа, один из которых был бывшим сотрудником органов безопасности Швеции. Они якобы добыли около 100 документов для того, чтобы передать их России, пишет газета.
В пресс-службе прокуратуры имена осужденных не раскрывали. Следствие считает, что Пейман обрабатывал «очень важные документы вооруженных сил» Швеции на своем личном компьютере, которые могли подорвать работу шведских разведслужб и системы безопасности при попадании «в руки других стран». Они находились под стражей с осени 2021 г.