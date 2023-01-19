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Общество

Двое граждан Швеции получили тюремные сроки по делу о шпионаже в пользу России

Ведомости

Суд в Швеции приговорил двух подданных страны к тюремному заключению за шпионаж в пользу России, сообщила газета Aftonbladet.

Первый мужчина получил пожизненный срок, второй – 9,8 года лишения свободы. Речь идет о двух братьях, Пеймане и Паяме Киа, один из которых был бывшим сотрудником органов безопасности Швеции. Они якобы добыли около 100 документов для того, чтобы передать их России, пишет газета.

В пресс-службе прокуратуры имена осужденных не раскрывали. Следствие считает, что Пейман обрабатывал «очень важные документы вооруженных сил» Швеции на своем личном компьютере, которые могли подорвать работу шведских разведслужб и системы безопасности при попадании «в руки других стран». Они находились под стражей с осени 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных