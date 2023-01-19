Двое граждан Швеции получили тюремные сроки по делу о шпионаже в пользу России

Первый мужчина получил пожизненный срок, второй – 9,8 года лишения свободы. Речь идет о двух братьях, Пеймане и Паяме Киа, один из которых был бывшим сотрудником органов безопасности Швеции. Они якобы добыли около 100 документов для того, чтобы передать их России, пишет газета.