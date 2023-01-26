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Общество

Против Слепакова попросили возбудить дело по статье о дискредитации военных

Ведомости

Фонд защиты национального исторического наследия попросил председателя СК России Александра Бастрыкина возбудить дело в отношении артиста и продюсера Семена Слепакова о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил директор фонда Александр Карабанов в комментарии ТАСС.

«Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ")», – рассказал он.

В фонде считают, что Слепаков дискредитировал ВС России песней о погибшем на Украине российском солдате. Вчера, 25 января, этот же фонд попросил Минюст включить артиста в перечень иноагентов.

Слепаков, как сообщали ранее «РИА Новости», уехал из РФ в Израиль.

Ранее в Совфеде предложили начать изъятие имущества с уехавших деятелей культуры. Как рассказал «Ведомостям» член комитета по международным делам Сергей Цеков, лишение имущества, а не свободы, – «самое страшное наказание» для человека, который ведет подрывную деятельность против России. В частности, под действие закона в случае его принятия могут попасть уехавшие деятели культуры, которые активно комментируют конфликт на Украине, – Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова, признанный иноагентом Максим Галкин, предположил сенатор.

13 января к этой же теме обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил дополнить УК РФ статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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