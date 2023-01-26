Против Слепакова попросили возбудить дело по статье о дискредитации военных

Ранее в Совфеде предложили начать изъятие имущества с уехавших деятелей культуры. Как рассказал «Ведомостям» член комитета по международным делам Сергей Цеков, лишение имущества, а не свободы, – «самое страшное наказание» для человека, который ведет подрывную деятельность против России. В частности, под действие закона в случае его принятия могут попасть уехавшие деятели культуры, которые активно комментируют конфликт на Украине, – Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова, признанный иноагентом Максим Галкин, предположил сенатор.