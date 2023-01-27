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Дикторы обратились в Госдуму с просьбой защитить их голоса от копирования ИИ

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Союз дикторов обратился к главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой разработать нормы регулирования синтеза человеческого голоса с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма к депутату, подлинность которой подтвердили в союзе.

Речь идет о копировании голоса человека нейросетью на основе звукозаписи. В дальнейшем голос используется в голосовых помощниках, онлайн-синтезаторах и др.

Авторы письма, указывая на факты «кражи» голоса, считают регулирование в этой области необходимым. В организации отметили, что «нет ни норм, ни практики, ни понимания», как составлять претензию в случае нарушения их прав. Кроме того, дикторы указывают на угрозу потери работы, поскольку в будущем получить синтезированную речь станет дешевле, чем обратиться к диктору.

В связи с этим дикторы предлагают запретить отчуждение прав исполнителей при использовании голосового синтеза. Члены союза также считают необходимым перейти на лицензионные договоры «с четко определенным сроком действия», как в сфере защиты прав на товарный знак, и закрепить норму об использовании голоса, скопированного ИИ, только в конкретном проекте.

Хинштейн сообщил газете, что письма пока не получал.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что реализация такой инициативы невозможна, поскольку закон защищает не голос, а фонограмму, созданную с его применением. Он также считает бессмысленным вносить в законодательство изменения, поскольку тогда обрабатывать звукозаписи голосов дикторов просто будут в других странах.

Накануне, 26 января, о проблеме, связанной с использованием технологий искусственного интеллекта, напомнил глава комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он обратил внимание на дипфейки (инструмент может быть использован для подмены лица человека на видео или фото) и допустил появление их маркировки к концу 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных