Дикторы обратились в Госдуму с просьбой защитить их голоса от копирования ИИ

Авторы письма, указывая на факты «кражи» голоса, считают регулирование в этой области необходимым. В организации отметили, что «нет ни норм, ни практики, ни понимания», как составлять претензию в случае нарушения их прав. Кроме того, дикторы указывают на угрозу потери работы, поскольку в будущем получить синтезированную речь станет дешевле, чем обратиться к диктору.