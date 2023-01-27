Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил собственный указ о подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады, которая должна была пройти в августе 2023 г. в Екатеринбурге. Документ, подписанный главой региона 25 января, опубликован на областном портале правовой информации.
«Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 24.10.2019 г. №506-УГ "О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге"», — говорится в указе губернатора.
Уточняется, что все внесенные ранее изменения также утратили силу.
К проведению Универсиады в 2023 г. Екатеринбург готовился в течение нескольких лет. Общая стоимость работ оценивалась в 34 млрд руб.
В частности, к спортивному событию в городе были построены Академия волейбола имени Николая Карполя, спортивный центр Уральской футбольной академии, Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, а также Дворец самбо в Верхней Пышме. Также сейчас завершается строительство спортивной деревни и продолжается реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» и спортшкола «Юность».
В апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) решил перенести Универсиаду 2023 г. из Екатеринбурга, а также запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в мероприятиях федерации. В октябре президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Екатеринбурге в 2023 г. Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.