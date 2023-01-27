Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году

В апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) решил перенести Универсиаду 2023 г. из Екатеринбурга, а также запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в мероприятиях федерации. В октябре президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Екатеринбурге в 2023 г. Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.