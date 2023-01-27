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Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году

Ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил собственный указ о подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады, которая должна была пройти в августе 2023 г. в Екатеринбурге. Документ, подписанный главой региона 25 января, опубликован на областном портале правовой информации.

«Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 24.10.2019 г. №506-УГ "О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге"», — говорится в указе губернатора.

Уточняется, что все внесенные ранее изменения также утратили силу.

К проведению Универсиады в 2023 г. Екатеринбург готовился в течение нескольких лет. Общая стоимость работ оценивалась в 34 млрд руб.

В частности, к спортивному событию в городе были построены Академия волейбола имени Николая Карполя, спортивный центр Уральской футбольной академии, Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, а также Дворец самбо в Верхней Пышме. Также сейчас завершается строительство спортивной деревни и продолжается реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» и спортшкола «Юность».

В апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) решил перенести Универсиаду 2023 г. из Екатеринбурга, а также запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в мероприятиях федерации. В октябре президент РФ Владимир Путин распорядился провести в Екатеринбурге в 2023 г. Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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