В 2022 году клинические испытания препаратов в России сократились на 18,5%
В 2022 г. Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений на клинические испытания препаратов в РФ, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра Vademecum.
Всего ведомство разрешило 740 испытаний, большая часть из них (526 исследований, или 71%) пришлась на российские компании. Они увеличили число испытаний на 21% по сравнению с 2021 г. При этом иностранные компании получили 214 разрешений, что на 56% меньше, чем годом ранее.
«Коммерсантъ» отмечает, что данные Vademecum схожи с оценками Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ). В Минздраве также подтвердили подсчеты. В ведомстве сообщили, что выдали разрешения на 740 клинический испытания, 18,3% из них пришлось на иностранные компании. В 2021 г. Минздрав выдал 908 разрешений, 40,3% исследований проводили зарубежные производители.
24 января вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о росте производства лекарств в РФ более чем на 15%. Он отметил, что число клинических испытаний отечественных препаратов в 2022 г. увеличилось на треть, всего было зарегистрировано 130 новых лекарств.
В то же время, отмечает исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова, большинство из них — дженерики (лекарство‑копия, которое совпадает с оригиналом по количеству и качеству действующего вещества). По данным Vademecum, из 526 препаратов, которые проходили клинические испытания в 2022 г., только 168 не относятся к дженерикам. Оригинальные отечественные препараты чаще разрабатывают компании «Биокад» (14 разрешений), «Микроген» (13), «Промомед» (12) и «Р-Фарм» (10).
В частности, значительно сократились испытания онкопрепаратов. По словам опрошенных «Коммерсантом» врачей, проводимых исследований сейчас недостаточно. Из данных Vademecum следует, что их число сократилось со 187 в 2021 г. до 107 в 2022 г.
В то же время в «Биокаде» заявили, что в прошлом году увеличили число исследований с 26 до 37, большинство из них проводятся по препаратам для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В «Р-Фарм» также пообещали нарастить испытания в области онкологии.
На фоне спецоперации России на Украине международные компании, включая Roche, GSK, Novartis, Pfizer, приостановили новые клинические испытания в РФ, а также прекратили набор пациентов на текущие. При этом в Roche и GSK сообщили «Коммерсанту», что испытания, стартовавшие до марта 2022 г., сейчас продолжаются. В Novartis, Pfizer, Sanofi и AstraZeneca на запрос не ответили.