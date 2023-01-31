Газета
Общество

В 2022 году клинические испытания препаратов в России сократились на 18,5%

Ведомости

В 2022 г. Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений на клинические испытания препаратов в РФ, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра Vademecum.

Всего ведомство разрешило 740 испытаний, большая часть из них (526 исследований, или 71%) пришлась на российские компании. Они увеличили число испытаний на 21% по сравнению с 2021 г. При этом иностранные компании получили 214 разрешений, что на 56% меньше, чем годом ранее.

«Коммерсантъ» отмечает, что данные Vademecum схожи с оценками Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ). В Минздраве также подтвердили подсчеты. В ведомстве сообщили, что выдали разрешения на 740 клинический испытания, 18,3% из них пришлось на иностранные компании. В 2021 г. Минздрав выдал 908 разрешений, 40,3% исследований проводили зарубежные производители.

24 января вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о росте производства лекарств в РФ более чем на 15%. Он отметил, что число клинических испытаний отечественных препаратов в 2022 г. увеличилось на треть, всего было зарегистрировано 130 новых лекарств.

В то же время, отмечает исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова, большинство из них — дженерики (лекарство‑копия, которое совпадает с оригиналом по количеству и качеству действующего вещества). По данным Vademecum, из 526 препаратов, которые проходили клинические испытания в 2022 г., только 168 не относятся к дженерикам. Оригинальные отечественные препараты чаще разрабатывают компании «Биокад» (14 разрешений), «Микроген» (13), «Промомед» (12) и «Р-Фарм» (10).

В частности, значительно сократились испытания онкопрепаратов. По словам опрошенных «Коммерсантом» врачей, проводимых исследований сейчас недостаточно. Из данных Vademecum следует, что их число сократилось со 187 в 2021 г. до 107 в 2022 г.

В то же время в «Биокаде» заявили, что в прошлом году увеличили число исследований с 26 до 37, большинство из них проводятся по препаратам для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В «Р-Фарм» также пообещали нарастить испытания в области онкологии.

На фоне спецоперации России на Украине международные компании, включая Roche, GSK, Novartis, Pfizer, приостановили новые клинические испытания в РФ, а также прекратили набор пациентов на текущие. При этом в Roche и GSK сообщили «Коммерсанту», что испытания, стартовавшие до марта 2022 г., сейчас продолжаются. В Novartis, Pfizer, Sanofi и AstraZeneca на запрос не ответили.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных