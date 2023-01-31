В 2022 году клинические испытания препаратов в России сократились на 18,5%

В то же время, отмечает исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова, большинство из них — дженерики (лекарство‑копия, которое совпадает с оригиналом по количеству и качеству действующего вещества). По данным Vademecum, из 526 препаратов, которые проходили клинические испытания в 2022 г., только 168 не относятся к дженерикам. Оригинальные отечественные препараты чаще разрабатывают компании «Биокад» (14 разрешений), «Микроген» (13), «Промомед» (12) и «Р-Фарм» (10).