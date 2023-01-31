Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление стрима с Арестовичем
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch (принадлежит Amazon) на 4 млн руб. за отказ удалить материалы с фейками о российской спецоперации, в том числе стрим экс-советника президента Украины Алексея Арестовича.
«Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.», – приводит решение судьи «РИА Новости».
В заседании представители Twitch участие не принимали. Как отмечает агентство, этот же судья уже шесть раз штрафовал сервис за аналогичные правонарушения, общая сумма штрафов составила 19 млн руб.
Ранее Twitch проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb и компанию Google.