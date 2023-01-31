Газета
Общество

Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление стрима с Арестовичем

Ведомости

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch (принадлежит Amazon) на 4 млн руб. за отказ удалить материалы с фейками о российской спецоперации, в том числе стрим экс-советника президента Украины Алексея Арестовича.

«Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.», – приводит решение судьи «РИА Новости».

В заседании представители Twitch участие не принимали. Как отмечает агентство, этот же судья уже шесть раз штрафовал сервис за аналогичные правонарушения, общая сумма штрафов составила 19 млн руб.

Ранее Twitch проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb и компанию Google.

Ранее по теме: «Лига безопасного интернета» предложила ограничить работу Twitch и Trovo в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных