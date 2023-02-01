Совет Федерации одобрил закон о сборе ДНК у подозреваемых и обвиняемых
Совет Федерации одобрил закон об обязательной геномной регистрации для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также для подозреваемых, обвиняемых и тех, кто попал под административный арест. Об этом сообщает ТАСС.
Законом также предусматривается исключение ДНК из базы. Так, если у осужденных и подозреваемых возникает право на реабилитацию, то по заявлению геномная информация о них уничтожается. Аналогичное право будет у лиц, попавших под административный арест, в случае отмены постановления по делу о правонарушении.
Сейчас сбор ДНК обязателен только для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также для всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, в базу вносят ДНК, изъятые при следственных действиях, в том числе неопознанных трупов.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 г. В первом чтении его одобрили в декабре того же года. Рассмотрение проекта во втором чтении было отложено до 2023 г., инициативу приняли во втором чтении 24 января, в третьем — на следующий день, 25 января.
Однако накануне, 31 января, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на заседании комитета неожиданно раскритиковала принятый закон. Сенатор возмутилась, что ДНК планируется собирать у подозреваемых, такую ситуацию она назвала «беспределом» и заявила, что «у нас подозреваемым стать вообще ничего не стоит». По ее мнению, достаточно сбора ДНК у осужденных, чтобы в случае рецидива преступления было «легко выявить» преступника.