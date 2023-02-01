Совет Федерации одобрил закон о сборе ДНК у подозреваемых и обвиняемых

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 г. В первом чтении его одобрили в декабре того же года. Рассмотрение проекта во втором чтении было отложено до 2023 г., инициативу приняли во втором чтении 24 января, в третьем — на следующий день, 25 января.