Газета
Общество

«Известия»: в Госдуме предложили изменить расчет платы за вывоз мусора

Ведомости

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил рассчитывать плату за вывоз мусора исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы комитета Светланы Разворотневой министру строительства жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину.

Сегодня плата за вывоз мусора рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека, которые устанавливают власти каждого региона. При этом законодательство разрешает использовать механизм расчета платы за вывоз мусора исходя из количества отходов, однако для этого необходимо провести собрание собственников жилья и после договориться с мусорным регоператором. 

Причем регоператоры зачастую сопротивляются изменению условий обслуживания, отмечает Разворотнева, поэтому комитет предложил обязать их изменить расчет платы за вывоз мусора, если собственники жилья приняли такое решение.

Переход на оплату «по факту» позволит гражданам платить более чем в два раза меньше, а для юрлиц экономия станет еще заметнее, отметили эксперты. Кроме того, депутаты предложили отменить плату за вывоз мусора для владельцев двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, а также не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.

Ранее в конце ноября 2022 г. правительство утвердило возможность перерасчета платы за вывоз бытового мусора для всех жильцов многоквартирных домов в случае их отъезда в отпуск или командировку более чем на пять дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 г. Чтобы пересчитать стоимость вывоза мусора, жильцам необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить к нему подтверждающие документы, например, туристические путевки и авиабилеты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных