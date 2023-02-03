«Известия»: в Госдуме предложили изменить расчет платы за вывоз мусора
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил рассчитывать плату за вывоз мусора исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы комитета Светланы Разворотневой министру строительства жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину.
Сегодня плата за вывоз мусора рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека, которые устанавливают власти каждого региона. При этом законодательство разрешает использовать механизм расчета платы за вывоз мусора исходя из количества отходов, однако для этого необходимо провести собрание собственников жилья и после договориться с мусорным регоператором.
Причем регоператоры зачастую сопротивляются изменению условий обслуживания, отмечает Разворотнева, поэтому комитет предложил обязать их изменить расчет платы за вывоз мусора, если собственники жилья приняли такое решение.
Переход на оплату «по факту» позволит гражданам платить более чем в два раза меньше, а для юрлиц экономия станет еще заметнее, отметили эксперты. Кроме того, депутаты предложили отменить плату за вывоз мусора для владельцев двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, а также не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.
Ранее в конце ноября 2022 г. правительство утвердило возможность перерасчета платы за вывоз бытового мусора для всех жильцов многоквартирных домов в случае их отъезда в отпуск или командировку более чем на пять дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 г. Чтобы пересчитать стоимость вывоза мусора, жильцам необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить к нему подтверждающие документы, например, туристические путевки и авиабилеты.