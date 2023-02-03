«Известия»: в Госдуме предложили изменить расчет платы за вывоз мусора

Переход на оплату «по факту» позволит гражданам платить более чем в два раза меньше, а для юрлиц экономия станет еще заметнее, отметили эксперты. Кроме того, депутаты предложили отменить плату за вывоз мусора для владельцев двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, а также не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.