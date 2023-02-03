Роспотребнадзор сообщил о втором выявленном случае заражения «кракеном»
В России зарегистрирован второй случай заражения «кракеном» – новым субвариантом штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "Омикрона" XBB 1.5 "Кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва», – говорится в сообщении.
Уточняется, что заболевший переносит инфекцию в легкой форме. Отличительные особенности данного штамма коронавируса позволяют ему эффективно уклоняться от иммунной защиты организма, однако его активное распространение представляется маловероятным, подчеркнули в ведомстве.
О первом случае заражения «кракеном» стало известно 12 января. Заболевшей оказалась 32-летняя жительница Пензы, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что болезнь протекала в легкой форме, женщина уже выздоровела. Позднее в ведомстве сообщили, что никаких ограничений в связи с обнаружением нового варианта коронавируса в РФ вводить не планируется.
13 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил о начале разработки вакцины от новых вариантов коронавируса, в том числе от «кракена». Он подчеркнул, что вакцину «надо делать быстро», добавив, что не знает, как быстро в России будет распространяться «кракен».
Согласно данным оперштаба на 2 февраля, за последние сутки в России зарегистрировали 9287 случаев коронавируса. При этом 6021 пациент выздоровел, 40 человек скончались, еще 1058 понадобилась госпитализация.