Роспотребнадзор сообщил о втором выявленном случае заражения «кракеном»

13 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил о начале разработки вакцины от новых вариантов коронавируса, в том числе от «кракена». Он подчеркнул, что вакцину «надо делать быстро», добавив, что не знает, как быстро в России будет распространяться «кракен».