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Роспотребнадзор сообщил о втором выявленном случае заражения «кракеном»

Ведомости

В России зарегистрирован второй случай заражения «кракеном» – новым субвариантом штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "Омикрона" XBB 1.5 "Кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва», – говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевший переносит инфекцию в легкой форме. Отличительные особенности данного штамма коронавируса позволяют ему эффективно уклоняться от иммунной защиты организма, однако его активное распространение представляется маловероятным, подчеркнули в ведомстве.

О первом случае заражения «кракеном» стало известно 12 января. Заболевшей оказалась 32-летняя жительница Пензы, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что болезнь протекала в легкой форме, женщина уже выздоровела. Позднее в ведомстве сообщили, что никаких ограничений в связи с обнаружением нового варианта коронавируса в РФ вводить не планируется.

13 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил о начале разработки вакцины от новых вариантов коронавируса, в том числе от «кракена». Он подчеркнул, что вакцину «надо делать быстро», добавив, что не знает, как быстро в России будет распространяться «кракен».

Согласно данным оперштаба на 2 февраля, за последние сутки в России зарегистрировали 9287 случаев коронавируса. При этом 6021 пациент выздоровел, 40 человек скончались, еще 1058 понадобилась госпитализация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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