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Общество

Жителя Симферополя заподозрили в призывах к экстремизму из-за поста во «ВКонтакте»

Ведомости

Следственный отдел управления ФСБ России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Симферополя, публично призывавшего к экстремизму в своих соцсетях, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мужчина подозревается в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», – приводит сообщение ТАСС.

В ФСБ уточнили, что обвиняемый на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал комментарий с призывами к убийству представителей правоохранительных органов России. По этой статье ему грозит до пяти лет тюрьмы.

При этом ранее в Симферополе был задержан житель Севастополя 1991 г. р., которого подозревают в финансировании терроризма. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, подозреваемый переводил деньги для финансирования деятельности вооруженных формирований «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещена в России), созданных на территории Сирии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), по этой статье ему может грозить пожизненное заключение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных