Жителя Симферополя заподозрили в призывах к экстремизму из-за поста во «ВКонтакте»
Следственный отдел управления ФСБ России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Симферополя, публично призывавшего к экстремизму в своих соцсетях, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мужчина подозревается в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», – приводит сообщение ТАСС.
В ФСБ уточнили, что обвиняемый на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал комментарий с призывами к убийству представителей правоохранительных органов России. По этой статье ему грозит до пяти лет тюрьмы.
При этом ранее в Симферополе был задержан житель Севастополя 1991 г. р., которого подозревают в финансировании терроризма. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, подозреваемый переводил деньги для финансирования деятельности вооруженных формирований «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещена в России), созданных на территории Сирии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), по этой статье ему может грозить пожизненное заключение.