Жителя Симферополя заподозрили в призывах к экстремизму из-за поста во «ВКонтакте»

При этом ранее в Симферополе был задержан житель Севастополя 1991 г. р., которого подозревают в финансировании терроризма. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, подозреваемый переводил деньги для финансирования деятельности вооруженных формирований «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещена в России), созданных на территории Сирии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), по этой статье ему может грозить пожизненное заключение.