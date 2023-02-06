В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4

По данным ведомства, землетрясение произошло в 4:17 на глубине 7 км, спустя 9 и 11 минут были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,6 в районе Нурдагы провинции Газиантеп, а еще через 10 – в районе Ислахие этой же провинции. Землетрясение магнитудой 5,3 также произошло в 05:00 в районе Гёльбаши Адыямана. Всего, как отметили в МВД Турции, произошло шесть землетрясений силой более 6 баллов.