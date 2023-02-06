В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4
В районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции рано утром произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщило управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны, передает Anadolu.
По данным ведомства, землетрясение произошло в 4:17 на глубине 7 км, спустя 9 и 11 минут были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,6 в районе Нурдагы провинции Газиантеп, а еще через 10 – в районе Ислахие этой же провинции. Землетрясение магнитудой 5,3 также произошло в 05:00 в районе Гёльбаши Адыямана. Всего, как отметили в МВД Турции, произошло шесть землетрясений силой более 6 баллов.
Последствия стихийного бедствия и число пострадавших уточняется. По первым данным, в городе Османие разрушено 34 дома, погибли 5 человек, в Малатье разрушено 130 зданий, погибли 3 человека, в Шанлыурфе погибли 15 жителей, еще 30 получили ранения.
В результате этих землетрясений пострадали многие провинции и районы Восточной Анатолии, Юго-Восточной Анатолии, Центральной Анатолии и Средиземноморья, отмечает телеканал Heberturk.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спасательные службы страны были немедленно направлены в пострадавшие районы.
«Мы также координируем работы, начатые после землетрясения. Мы надеемся, что вместе переживем это бедствие как можно скорее и с наименьшим ущербом», – написал он в своем Twitter.
При этом землетрясения зафиксированы и в сирийских Алеппо, Хаме и Латакии, в результате их последствий погибли 42 человека, еще 200 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на минздрав Сирии.