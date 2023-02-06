Газета
Общество

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4

Ведомости

В районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции рано утром произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщило управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны, передает Anadolu.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 4:17 на глубине 7 км, спустя 9 и 11 минут были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,6 в районе Нурдагы провинции Газиантеп, а еще через 10 – в районе Ислахие этой же провинции. Землетрясение магнитудой 5,3 также произошло в 05:00 в районе Гёльбаши Адыямана. Всего, как отметили в МВД Турции, произошло шесть землетрясений силой более 6 баллов.

Последствия стихийного бедствия и число пострадавших уточняется. По первым данным, в городе Османие разрушено 34 дома, погибли 5 человек, в Малатье разрушено 130 зданий, погибли 3 человека, в Шанлыурфе погибли 15 жителей, еще 30 получили ранения.

В результате этих землетрясений пострадали многие провинции и районы Восточной Анатолии, Юго-Восточной Анатолии, Центральной Анатолии и Средиземноморья, отмечает телеканал Heberturk.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спасательные службы страны были немедленно направлены в пострадавшие районы.

«Мы также координируем работы, начатые после землетрясения. Мы надеемся, что вместе переживем это бедствие как можно скорее и с наименьшим ущербом», – написал он в своем Twitter.

При этом землетрясения зафиксированы и в сирийских Алеппо, Хаме и Латакии, в результате их последствий погибли 42 человека, еще 200 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на минздрав Сирии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных