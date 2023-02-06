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МЧС России готово направить в Турцию два Ил-76 со спасателями

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МЧС России готово направить в Турцию два самолета Ил-76 со спасателями на борту для оказания помощи пострадавшим при землетрясении на юго-востоке страны, сообщается на сайте ведомства.

«МЧС России всегда готово прийти на помощь дружественному государству, граждане которого оказались в сложной ситуации. Наши спасатели имеют все необходимые знания и оборудование для ликвидации последствий подобных ЧС и уже готовы вылететь в зону землетрясения», – заявил глава ведомства Александра Куренкова.

В МЧС пояснили, что в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». У российских специалистов колоссальный опыт оказания помощи при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, добавили там.

Минобороны РФ, в свою очередь, отметило, что землетрясение в северо-западной части Сирии не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов ВС России в регионе.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др. Землетрясение затронуло и территорию Сирии – город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо разрушились многоэтажные здания. Помимо этого, толчки ощущались и в столице Ливана Бейруте. В результате произошедшего в Турции погибли 284 человека, еще 2323 получили ранения, в Сирии – 237 и 639 соответственно.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду в связи с разрушительным землетрясением, пообещав оказать необходимую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных