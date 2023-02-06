МЧС России готово направить в Турцию два Ил-76 со спасателями

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др. Землетрясение затронуло и территорию Сирии – город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо разрушились многоэтажные здания. Помимо этого, толчки ощущались и в столице Ливана Бейруте. В результате произошедшего в Турции погибли 284 человека, еще 2323 получили ранения, в Сирии – 237 и 639 соответственно.