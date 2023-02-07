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В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

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В районе Курильских островов зафиксировали землетрясения магнитудой 5,8. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в Telegram-канале.

«По оперативным данным. Землетрясение. 07 февраля 2023 18:45 (время Камчатское). Расстояние от г. Северо-Курильск 189 км., глубина 42.0 км., магнитуда 5.8», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня телеканал NBC сообщил, что в северо-западной части штата Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Уточнялось, что землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в городе Буффало. Его можно было ощутить в районе Ниагарского водопада, в 32 км от города. Сообщений о пострадавших не поступало.

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще несколько десятков афтершоков, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.

Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.

Ранее по теме: В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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