В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
В районе Курильских островов зафиксировали землетрясения магнитудой 5,8. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в Telegram-канале.
«По оперативным данным. Землетрясение. 07 февраля 2023 18:45 (время Камчатское). Расстояние от г. Северо-Курильск 189 км., глубина 42.0 км., магнитуда 5.8», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня телеканал NBC сообщил, что в северо-западной части штата Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Уточнялось, что землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в городе Буффало. Его можно было ощутить в районе Ниагарского водопада, в 32 км от города. Сообщений о пострадавших не поступало.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще несколько десятков афтершоков, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.