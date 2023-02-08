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В Ростовской области возник пожар на заводе по переработке нефтепродуктов

Ведомости

На территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области произошло возгорание на площади 100 кв. м, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов. Площадь пожара предварительно 100 кв. м», – приводит сообщение ТАСС.

Возгорание произошло на территории завода «Ресурс», в 10:59 оно было локализовано.

Вчера, 7 февраля, произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области, принадлежащем «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В компании пояснили, что задымление произошло на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК). Возгорание было ликвидировано оперативными службами самого предприятия с привлечением сил МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных