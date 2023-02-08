В Ростовской области возник пожар на заводе по переработке нефтепродуктов
На территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области произошло возгорание на площади 100 кв. м, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов. Площадь пожара предварительно 100 кв. м», – приводит сообщение ТАСС.
Возгорание произошло на территории завода «Ресурс», в 10:59 оно было локализовано.
Вчера, 7 февраля, произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области, принадлежащем «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В компании пояснили, что задымление произошло на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК). Возгорание было ликвидировано оперативными службами самого предприятия с привлечением сил МЧС.