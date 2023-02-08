В Ростовской области возник пожар на заводе по переработке нефтепродуктов

Вчера, 7 февраля, произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области, принадлежащем «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В компании пояснили, что задымление произошло на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК). Возгорание было ликвидировано оперативными службами самого предприятия с привлечением сил МЧС.