Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с пожарами и паводками

«У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры... Но это второй вопрос, а первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижения рисков возникновения ЧС в паводковый период. По этому вопросу выступит (министр по чрезвычайным ситуациям) Александр Куренков», – сказал он, открывая совещание, которое проходило в режиме видеоконференции.