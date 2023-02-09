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Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с пожарами и паводками

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались меры по борьбе с пожарами и предотвращению ЧС в паводковый период, а также развитие инфраструктуры, сообщила вечером 8 февраля пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры... Но это второй вопрос, а первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижения рисков возникновения ЧС в паводковый период. По этому вопросу выступит (министр по чрезвычайным ситуациям) Александр Куренков», – сказал он, открывая совещание, которое проходило в режиме видеоконференции.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер ГД Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и др.

Ранее ученые Института географии РАН сообщили, что площадь лесных пожаров в России с 2014 г. увеличилась более чем втрое и в 2020 г. составляла более 10 500 га. Для снижения количества пожаров государство должно обеспечивать защитные, экологические и климаторегулирующие функции плюс добиться снижения горимости лесов и повышения их устойчивости к пожарам, отмечали эксперты.

Ранее по теме: Разливы рек: как регионы России страдают от паводков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных