Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с пожарами и паводками
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались меры по борьбе с пожарами и предотвращению ЧС в паводковый период, а также развитие инфраструктуры, сообщила вечером 8 февраля пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры... Но это второй вопрос, а первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижения рисков возникновения ЧС в паводковый период. По этому вопросу выступит (министр по чрезвычайным ситуациям) Александр Куренков», – сказал он, открывая совещание, которое проходило в режиме видеоконференции.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер ГД Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и др.
Ранее ученые Института географии РАН сообщили, что площадь лесных пожаров в России с 2014 г. увеличилась более чем втрое и в 2020 г. составляла более 10 500 га. Для снижения количества пожаров государство должно обеспечивать защитные, экологические и климаторегулирующие функции плюс добиться снижения горимости лесов и повышения их устойчивости к пожарам, отмечали эксперты.