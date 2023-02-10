Правительство утвердило концепцию увеличения заготовки плазмы крови
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении объемов заготовки плазмы крови для производства лекарств до 2030 г. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
«В России планируется нарастить объёмы производства лекарств на основе плазмы крови, чтобы полностью обеспечить граждан такими отечественными препаратами», – говорится в сообщении.
В рамках концепции планируют модернизировать занимающиеся сбором и хранением крови федеральные и региональные учреждения, снизить стоимость заготовки плазмы и развивать взаимодействие с донорами. До 2030 г. в кабмине рассчитывают на увеличение объема заготовок плазмы крови до 1,8 млн литров в год.
Помимо создания постоянного запаса сырья для производства отечественных лекарств такое решение позволит открыть возможность для поставки препаратов в зарубежные страны. На ближайшие три года для достижения целей было выделено 8 млрд руб. из бюджета.
Получаемые из плазмы крови лекарства имеют значимость практически во всех отраслях медицины – в профилактике и лечении инфекционных заболеваний, помощи пациентам с проблемами системы кровообращения, различными патологиями и опухолями, а также при экстренном переливании крови.
В апреле 2021 г. на основе плазмы крови переболевших коронавирусом был создан препарат «ковид-глобулин», который зарегистрировало Министерство здравоохранения РФ. По данным «Ростеха», который проводил испытания, препарат можно применять против существующих и циркулирующих штаммов коронавируса.