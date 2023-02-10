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Общество

Правительство утвердило концепцию увеличения заготовки плазмы крови

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении объемов заготовки плазмы крови для производства лекарств до 2030 г. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«В России планируется нарастить объёмы производства лекарств на основе плазмы крови, чтобы полностью обеспечить граждан такими отечественными препаратами», – говорится в сообщении.

В рамках концепции планируют модернизировать занимающиеся сбором и хранением крови федеральные и региональные учреждения, снизить стоимость заготовки плазмы и развивать взаимодействие с донорами. До 2030 г. в кабмине рассчитывают на увеличение объема заготовок плазмы крови до 1,8 млн литров в год.

Помимо создания постоянного запаса сырья для производства отечественных лекарств такое решение позволит открыть возможность для поставки препаратов в зарубежные страны. На ближайшие три года для достижения целей было выделено 8 млрд руб. из бюджета.

Получаемые из плазмы крови лекарства имеют значимость практически во всех отраслях медицины – в профилактике и лечении инфекционных заболеваний, помощи пациентам с проблемами системы кровообращения, различными патологиями и опухолями, а также при экстренном переливании крови.

В апреле 2021 г. на основе плазмы крови переболевших коронавирусом был создан препарат «ковид-глобулин», который зарегистрировало Министерство здравоохранения РФ. По данным «Ростеха», который проводил испытания, препарат можно применять против существующих и циркулирующих штаммов коронавируса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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