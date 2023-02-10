Правительство утвердило концепцию увеличения заготовки плазмы крови

В рамках концепции планируют модернизировать занимающиеся сбором и хранением крови федеральные и региональные учреждения, снизить стоимость заготовки плазмы и развивать взаимодействие с донорами. До 2030 г. в кабмине рассчитывают на увеличение объема заготовок плазмы крови до 1,8 млн литров в год.