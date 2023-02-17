Газета
Общество

На сайте Зеленского появилась петиция за сохранение празднования Дня Победы

Ведомости

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием сохранить 9 мая в качестве государственного праздника.

«Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно – память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 мая в Украине – еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить», – говорится в сообщении к петиции.

13 февраля в Верховную раду Украины внесли законопроект об отмене трех праздников – Дня Победы, 8 марта и Первомая. Проект предполагает отмену Дня Победы, но сохранение празднования Дня памяти и примирения 8 мая, без объявления этой даты выходным днем. В пояснительной записке сказано, что празднование 9 мая является «рудиментом», от которого нужно избавиться.

Вместо 8 марта –  Международного женского дня – предложено установить новый государственный праздник и официальный выходной – День украинской женщины 25 февраля. Такую дату выбрали в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.

9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой отечественной войне, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Такие изменения парламент страны утвердил в 2015 г. в рамках реализации политики декоммунизации. 

В мае 2022 г. Зеленский подписал закон о «десоветизации законодательства». В рамках него предусматривается изменения терминологии законов страны, действующих в Украине с советских времен, например, замена слов и словосочетаний «народное хозяйство» на «экономика Украины», «рабочие» на работники» и тд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных