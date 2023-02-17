На сайте Зеленского появилась петиция за сохранение празднования Дня Победы

9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой отечественной войне, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Такие изменения парламент страны утвердил в 2015 г. в рамках реализации политики декоммунизации.