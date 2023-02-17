На сайте Зеленского появилась петиция за сохранение празднования Дня Победы
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием сохранить 9 мая в качестве государственного праздника.
«Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно – память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 мая в Украине – еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить», – говорится в сообщении к петиции.
13 февраля в Верховную раду Украины внесли законопроект об отмене трех праздников – Дня Победы, 8 марта и Первомая. Проект предполагает отмену Дня Победы, но сохранение празднования Дня памяти и примирения 8 мая, без объявления этой даты выходным днем. В пояснительной записке сказано, что празднование 9 мая является «рудиментом», от которого нужно избавиться.
Вместо 8 марта – Международного женского дня – предложено установить новый государственный праздник и официальный выходной – День украинской женщины 25 февраля. Такую дату выбрали в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.
9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой отечественной войне, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Такие изменения парламент страны утвердил в 2015 г. в рамках реализации политики декоммунизации.
В мае 2022 г. Зеленский подписал закон о «десоветизации законодательства». В рамках него предусматривается изменения терминологии законов страны, действующих в Украине с советских времен, например, замена слов и словосочетаний «народное хозяйство» на «экономика Украины», «рабочие» на работники» и тд.