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ТАСС: один человек погиб при взрыве на оборонном заводе в Самарской области

Ведомости

Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве на Чапаевском механическом заводе в Самарской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек», – сказано в сообщении. 

В МЧС и СК пока официально не сообщали о произошедшем. 

В Telegram-канале «Осторожно, новости» уточнили, что взрыв произошел накануне, 16 февраля, на линии по производству капсюлей-детонаторов, которые используют для инициации детонации взрывчатых веществ от огнепроводного шнура. Трое пострадавших были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и ожогами. 

Уточняется, что на Чапаевском заводе производят пиротехнические реле, детонирующие шнуры, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных