ТАСС: один человек погиб при взрыве на оборонном заводе в Самарской области
Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве на Чапаевском механическом заводе в Самарской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек», – сказано в сообщении.
В МЧС и СК пока официально не сообщали о произошедшем.
В Telegram-канале «Осторожно, новости» уточнили, что взрыв произошел накануне, 16 февраля, на линии по производству капсюлей-детонаторов, которые используют для инициации детонации взрывчатых веществ от огнепроводного шнура. Трое пострадавших были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и ожогами.
Уточняется, что на Чапаевском заводе производят пиротехнические реле, детонирующие шнуры, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества и др.