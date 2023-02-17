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В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с противопехотными минами

Ведомости

Полицейские задержали мужчину с боеприпасами на Курском вокзале, пассажиры были эвакуированы с цокольного этажа здания. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы РЖД.

«Сегодня при проходе рамки металлоискателя в Москве на Курском вокзале сотрудники полиции задержали до выяснения обстоятельств мужчину, имевшего при себе подозрительные предметы. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания», – сказано в сообщении.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что при мужчине были две противопехотные мины. По информации «Известий», у него обнаружили две боевые ручные гранаты и четыре взрывателя. В РЖД сообщили, что сейчас проход на цокольный этаж временно закрыт. Задержанный был доставлен в полицию, пишет ТАСС. Проводится проверка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных