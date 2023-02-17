В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с противопехотными минами

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что при мужчине были две противопехотные мины. По информации «Известий», у него обнаружили две боевые ручные гранаты и четыре взрывателя. В РЖД сообщили, что сейчас проход на цокольный этаж временно закрыт. Задержанный был доставлен в полицию, пишет ТАСС. Проводится проверка.