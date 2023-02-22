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Первое в России дело против военнослужащего ВСУ поступило в суд

Ведомости

В суд поступило первое в России уголовное дело против военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд. 

Фигуранта зовут Антон Чередник. Его обвиняют в насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), жестоком обращении с гражданскими (ч. 1 ст. 356), убийстве (ч. 2 ст. 105) и обучении в целях терроризма (ст. 205.3 УК РФ).

В суде подтвердили, что это первое подобное уголовное дело в России. Дата рассмотрения будет назначена в ближайшее время, дело будет рассматриваться в общем порядке, уточнили в пресс-службе.

В июне 2022 г. Следственный комитет РФ предъявил Череднику обвинение по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Следствие установило, что в марте прошлого года военный ВСУ в поселке Мирном города Мариуполя после проверки документов заставил двух мужчин сказать фразу на украинском языке. Под предлогом неправильного произношения Чередник расстрелял одного из них. Оставшийся в живых мужчина дал следствию показания, уточнили в СК.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что с 2014 г. СК возбудил более 2500 уголовных дел по событиям на Украине, сейчас ведется предварительное следствие. Он уточнил, что 1443 из них были возбуждены с начала эскалации конфликта в 2022 г. и спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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