Первое в России дело против военнослужащего ВСУ поступило в суд

В июне 2022 г. Следственный комитет РФ предъявил Череднику обвинение по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Следствие установило, что в марте прошлого года военный ВСУ в поселке Мирном города Мариуполя после проверки документов заставил двух мужчин сказать фразу на украинском языке. Под предлогом неправильного произношения Чередник расстрелял одного из них. Оставшийся в живых мужчина дал следствию показания, уточнили в СК.