Первое в России дело против военнослужащего ВСУ поступило в суд
В суд поступило первое в России уголовное дело против военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.
Фигуранта зовут Антон Чередник. Его обвиняют в насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), жестоком обращении с гражданскими (ч. 1 ст. 356), убийстве (ч. 2 ст. 105) и обучении в целях терроризма (ст. 205.3 УК РФ).
В суде подтвердили, что это первое подобное уголовное дело в России. Дата рассмотрения будет назначена в ближайшее время, дело будет рассматриваться в общем порядке, уточнили в пресс-службе.
В июне 2022 г. Следственный комитет РФ предъявил Череднику обвинение по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Следствие установило, что в марте прошлого года военный ВСУ в поселке Мирном города Мариуполя после проверки документов заставил двух мужчин сказать фразу на украинском языке. Под предлогом неправильного произношения Чередник расстрелял одного из них. Оставшийся в живых мужчина дал следствию показания, уточнили в СК.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что с 2014 г. СК возбудил более 2500 уголовных дел по событиям на Украине, сейчас ведется предварительное следствие. Он уточнил, что 1443 из них были возбуждены с начала эскалации конфликта в 2022 г. и спецоперации России на Украине.