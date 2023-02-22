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Общество

СК назвал поджог причиной пожара в отеле в Москве

Ведомости

Причиной пожара в отеле «МКМ» в Москве, в результате которого погибли семь человек, стал поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения 5-го этажа», – сказано в сообщении.

Человека, поджегшего здание, сейчас ищут. СК также сообщил, что проверит организацию, в собственности которой находится общежитие. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Помимо этого, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом). Максимальное наказание, которое можно получить по этим статьям, составляет лишение свободы на срок до 20 лет.

Пожар произошел накануне, 21 февраля, вечером на пятом этаже 17-этажного здания, в котором располагается отель «МКМ» и бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд, по адресу ул. Международная, дом 15. Площадь пожара составила 100 кв. м. По данным МЧС, было спасено 50 человек, включая 7 детей, всего эвакуировали около 200 человек. В результате произошедшего 7 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных