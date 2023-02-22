СК назвал поджог причиной пожара в отеле в Москве
Причиной пожара в отеле «МКМ» в Москве, в результате которого погибли семь человек, стал поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения 5-го этажа», – сказано в сообщении.
Человека, поджегшего здание, сейчас ищут. СК также сообщил, что проверит организацию, в собственности которой находится общежитие. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Помимо этого, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом). Максимальное наказание, которое можно получить по этим статьям, составляет лишение свободы на срок до 20 лет.
Пожар произошел накануне, 21 февраля, вечером на пятом этаже 17-этажного здания, в котором располагается отель «МКМ» и бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд, по адресу ул. Международная, дом 15. Площадь пожара составила 100 кв. м. По данным МЧС, было спасено 50 человек, включая 7 детей, всего эвакуировали около 200 человек. В результате произошедшего 7 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.