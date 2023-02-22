СК назвал поджог причиной пожара в отеле в Москве

Пожар произошел накануне, 21 февраля, вечером на пятом этаже 17-этажного здания, в котором располагается отель «МКМ» и бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд, по адресу ул. Международная, дом 15. Площадь пожара составила 100 кв. м. По данным МЧС, было спасено 50 человек, включая 7 детей, всего эвакуировали около 200 человек. В результате произошедшего 7 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.