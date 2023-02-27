Суд отменил приговор осужденного на 13 лет приморского депутата Самсонова
Приморский краевой суд отменил приговор в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, которого осудили на 13 лет колонии за растление малолетнего. Дело передано на новое разбирательство, Самсонов освобожден из-под стражи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Отменили приговор. Направили на новое рассмотрение. Изменили меру пресечения на домашний арест», – сказано в сообщении.
Уголовное дело в отношении Самсонова по подозрению в совершении насильственных действий в отношении детей, не достигших 14 лет (ч. 4 ст. 132 УК РФ), возбудили 17 ноября 2021 г. Депутата сперва задержали и позже арестовали. Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, предусматривает лишение свободы до 20 лет с невозможностью занимать определенные должности сроком до 20 лет.
В сентябре 2022 г. гособвинение запросило для Самсонова 15 лет лишения свободы. В итоге Ленинский районный суд признал его виновным и осудил на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита подала апелляцию.
По версии следствия, в 2018 г. подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», рассказали в СК. Позже стало известно, что речь идет о фаллоимитаторе. Самсонов свою вину не признает, защита настаивает на том, что дело должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Также адвокаты просили привлечь к ответственности свидетелей за якобы ложные показания.