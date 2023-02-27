Суд отменил приговор осужденного на 13 лет приморского депутата Самсонова

По версии следствия, в 2018 г. подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», рассказали в СК. Позже стало известно, что речь идет о фаллоимитаторе. Самсонов свою вину не признает, защита настаивает на том, что дело должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Также адвокаты просили привлечь к ответственности свидетелей за якобы ложные показания.