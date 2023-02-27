Правительство одобрило законопроект о переводе новых регионов на московское время

Ранее о планах перевести новые регионы на московское время сообщали в Минпромторге. В ДНР и ЛНР время совпадает с московским, а в Запорожской и Херсонской областях разница с Москвой составляет минус один час. Внесение изменений в Минпромторге объяснили синхронизацией законодательства РФ после принятия в ее состав субъектов.