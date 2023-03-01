Газета
Общество

В Греции из-за столкновения поездов погибли 32 человека

Ведомости

В Греции в результате столкновения двух поездов погибли 32 человека, еще 85 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу Греции. 

По данным агентства, пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым в районе Ларисы. В результате несколько вагонов охватил огонь. Получившие ожоги пассажиры доставлены в больницу, уточняет агентство. 

По данным телеканала ERT NEWS, 270 пассажирам медицинская помощь не потребовалась, их отправили в Салоники на автобусах. Всего в поезде находилось порядка 350 человек.

Губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос в эфире SKAI TV уточнил, что в результате аварии с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. Загоревшиеся вагоны были «почти полностью уничтожены», добавил он. По словам Агорастоса, машинисты не знали, что мчатся навстречу друг другу по одному и тому же пути. Причина, по которой поезда оказались на одном пути, неизвестна.

В спасательной операции участвуют не менее 150 пожарных, также задействовано 17 единиц техники и 40 машин скорой помощи, заявил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис CNN.

Из-за происшествия железнодорожная компания Hellenic Train отменила 1 марта движение поездов по 14 направлениям, пишет греческий портал Documento.  

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных