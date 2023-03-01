В Греции из-за столкновения поездов погибли 32 человека
В Греции в результате столкновения двух поездов погибли 32 человека, еще 85 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу Греции.
По данным агентства, пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым в районе Ларисы. В результате несколько вагонов охватил огонь. Получившие ожоги пассажиры доставлены в больницу, уточняет агентство.
По данным телеканала ERT NEWS, 270 пассажирам медицинская помощь не потребовалась, их отправили в Салоники на автобусах. Всего в поезде находилось порядка 350 человек.
Губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос в эфире SKAI TV уточнил, что в результате аварии с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. Загоревшиеся вагоны были «почти полностью уничтожены», добавил он. По словам Агорастоса, машинисты не знали, что мчатся навстречу друг другу по одному и тому же пути. Причина, по которой поезда оказались на одном пути, неизвестна.
В спасательной операции участвуют не менее 150 пожарных, также задействовано 17 единиц техники и 40 машин скорой помощи, заявил официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис CNN.
Из-за происшествия железнодорожная компания Hellenic Train отменила 1 марта движение поездов по 14 направлениям, пишет греческий портал Documento.