В Греции из-за столкновения поездов погибли 32 человека

Губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос в эфире SKAI TV уточнил, что в результате аварии с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. Загоревшиеся вагоны были «почти полностью уничтожены», добавил он. По словам Агорастоса, машинисты не знали, что мчатся навстречу друг другу по одному и тому же пути. Причина, по которой поезда оказались на одном пути, неизвестна.