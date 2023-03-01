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Общество

В Кремле пообещали разобраться в ситуации с украинским флагом в РУДН

Ведомости

Кремль обратится за деталями Министерство науки и высшего образования, чтобы разобраться в ситуации с вывешиванием украинского флага в здании РУДН. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Нужно выяснить детали – кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие. Я не склонен воспринимать описание в СМИ как первоисточник. Имеем в виду все-таки связаться с нашим Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации и понять, что там произошло на самом деле», – сказал он. 

По словам Пескова, главным для России является то, что в здании университета был вывешен флаг «того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого ведем специальную военную операцию». Представитель Кремля подчеркнул, что от этого «абстрагироваться нельзя ни при каких условиях». 

Ранее сегодня Министерство науки и высшего образования назначило проверку назначило проверку РУДН из-за появления украинских флагов в здании вуза. По словам замглавы ведомства Константина Могилевского, размещать флаги государства, «во главе которого сегодня стоит неонацистский режим», недопустимо. Он отметил, что это действие не было связано с популяризацией «настоящей малороссийской культуры». Вместе с тем Могилевский указал на то, что важно поддерживать украинских студентов, которые учатся в России. 

Ряд Telegram-каналов, в частности Readovka и «Говорит Москва», сообщили, что в РУДН рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества вывесили флаги Украины. По данным Telegram-каналов, в вузе проходила выставка земляческих организаций вуза, мероприятие было согласовано с администрацией РУДН. НАкануне, 28 февраля, студенческий совет сообщил, что на мероприятии также была представлена атрибутика Грузии, Молдавии, Сербии и других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных