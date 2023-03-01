В Кремле пообещали разобраться в ситуации с украинским флагом в РУДН
Кремль обратится за деталями Министерство науки и высшего образования, чтобы разобраться в ситуации с вывешиванием украинского флага в здании РУДН. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нужно выяснить детали – кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие. Я не склонен воспринимать описание в СМИ как первоисточник. Имеем в виду все-таки связаться с нашим Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации и понять, что там произошло на самом деле», – сказал он.
По словам Пескова, главным для России является то, что в здании университета был вывешен флаг «того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого ведем специальную военную операцию». Представитель Кремля подчеркнул, что от этого «абстрагироваться нельзя ни при каких условиях».
Ранее сегодня Министерство науки и высшего образования назначило проверку назначило проверку РУДН из-за появления украинских флагов в здании вуза. По словам замглавы ведомства Константина Могилевского, размещать флаги государства, «во главе которого сегодня стоит неонацистский режим», недопустимо. Он отметил, что это действие не было связано с популяризацией «настоящей малороссийской культуры». Вместе с тем Могилевский указал на то, что важно поддерживать украинских студентов, которые учатся в России.
Ряд Telegram-каналов, в частности Readovka и «Говорит Москва», сообщили, что в РУДН рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества вывесили флаги Украины. По данным Telegram-каналов, в вузе проходила выставка земляческих организаций вуза, мероприятие было согласовано с администрацией РУДН. НАкануне, 28 февраля, студенческий совет сообщил, что на мероприятии также была представлена атрибутика Грузии, Молдавии, Сербии и других стран.