В Кремле пообещали разобраться в ситуации с украинским флагом в РУДН

«Нужно выяснить детали – кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие. Я не склонен воспринимать описание в СМИ как первоисточник. Имеем в виду все-таки связаться с нашим Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации и понять, что там произошло на самом деле», – сказал он.