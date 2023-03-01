Путин дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве
Президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщил корреспондент «РИА Новости».
«С Богом», – ответил президент мэру столицы Сергею Собянину на просьбу дать старт новой линии. Путин добавил, что Москва выделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается в этом успехов.
7 февраля мэр сообщил о завершении строительства БКЛ на встрече с Путиным и предложил ему принять участие в церемонии открытия. По словам мэра, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».