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Путин дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве

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Президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщил корреспондент «РИА Новости».

«С Богом», – ответил президент мэру столицы Сергею Собянину на просьбу дать старт новой линии. Путин добавил, что Москва выделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается в этом успехов.

7 февраля мэр сообщил о завершении строительства БКЛ на встрече с Путиным и предложил ему принять участие в церемонии открытия. По словам мэра, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных