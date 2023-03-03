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В России появится еще 60 образовательных кластеров профессионалитета

Ведомости

Министерство просвещения объявило конкурс для образовательных организаций среднего профессионального образования на создание образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По его итогу к имеющимся образовательно-производственным кластерам добавятся еще 60.

В проекте могут принять участие колледжи и техникумы, готовящие специалистов в области клинической и профилактической медицины, педагогики, правоохранительной сферы и управления, туризма и сферы услуг, средств массовой информации и коммуникационных технологий, искусства и креативной индустрии.

 «Профессионалитет сегодня является флагманским проектом модернизации системы среднего профессионального образования. Его цель максимально приблизить подготовку рабочих кадров к потребностям конкретных предприятий региона через создание образовательно-производственных и образовательных кластеров», – отмечает руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарева.

Победителям конкурса, которые готовят специалистов для средств массовой информации и коммуникационных технологий, искусства и креативных индустрий, туризма и сферы услуг будут предоставлены гранты в размере 70 млн руб. Победителям, которые готовят специалистов для организаций образования, клинической и профилактической медицины, правоохранительной сферы и управления гранты составят 60,5 млн руб.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 г в формате инициативы социально-экономического развития. В 2022 г. создан 71 образовательно-производственный кластер, в 2023 г. – 70.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных