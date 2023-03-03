В России появится еще 60 образовательных кластеров профессионалитета
Министерство просвещения объявило конкурс для образовательных организаций среднего профессионального образования на создание образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По его итогу к имеющимся образовательно-производственным кластерам добавятся еще 60.
В проекте могут принять участие колледжи и техникумы, готовящие специалистов в области клинической и профилактической медицины, педагогики, правоохранительной сферы и управления, туризма и сферы услуг, средств массовой информации и коммуникационных технологий, искусства и креативной индустрии.
«Профессионалитет сегодня является флагманским проектом модернизации системы среднего профессионального образования. Его цель максимально приблизить подготовку рабочих кадров к потребностям конкретных предприятий региона через создание образовательно-производственных и образовательных кластеров», – отмечает руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарева.
Победителям конкурса, которые готовят специалистов для средств массовой информации и коммуникационных технологий, искусства и креативных индустрий, туризма и сферы услуг будут предоставлены гранты в размере 70 млн руб. Победителям, которые готовят специалистов для организаций образования, клинической и профилактической медицины, правоохранительной сферы и управления гранты составят 60,5 млн руб.
Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 г в формате инициативы социально-экономического развития. В 2022 г. создан 71 образовательно-производственный кластер, в 2023 г. – 70.