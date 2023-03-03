В России появится еще 60 образовательных кластеров профессионалитета

Победителям конкурса, которые готовят специалистов для средств массовой информации и коммуникационных технологий, искусства и креативных индустрий, туризма и сферы услуг будут предоставлены гранты в размере 70 млн руб. Победителям, которые готовят специалистов для организаций образования, клинической и профилактической медицины, правоохранительной сферы и управления гранты составят 60,5 млн руб.